Halloween festa sempre più italiana, giro d'affari da oltre 200milioni di euro • Terzo Binario News

A celebrare la ricorrenza saranno soprattutto i genitori e i figli minorenni e i giovani tra i 18 e i 34 anni. Si spenderanno in media 66 euro per nucleo familiare

Halloween è sempre più “Made in Italy”. La ricorrenza, popolare soprattutto nei Paesi anglosassoni e in Nord America, si è ormai affermata anche nel nostro Paese: a celebrarla, quest’anno, saranno circa sei famiglie italiane su dieci, con una spesa media di 66 euro per nucleo familiare e un giro d’affari complessivo superiore ai 200 milioni di euro. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti. A festeggiare la notte delle streghe e delle zucche saranno soprattutto le famiglie con figli sotto i 18 anni (77%) e i giovani tra i 18 e i 34 anni (68%).

Le abitudini degli italiani

Il 62% degli italiani celebrerà Halloween tra le mura di casa, con feste organizzate presso la propria abitazione o quella di amici, il 21% invece la trascorrerà all’aperto. Il 40% delle famiglie con figli, accompagnerà questi ultimi a chiedere dolcetti bussando di porta a porta facendo la tradizionale domanda “dolcetto o scherzetto?”.

La richiesta di dolci non andrà delusa, visto che il 59% di chi celebra la notte delle streghe comprerà caramelle e dolci da donare ai bambini: si tratta della tradizione di Halloween più rispettata in assoluto dagli italiani. Il 46% delle persone addobberà a tema la propria abitazione, il 31% farà mascherare i bambini, il 29% si maschererà personalmente e il 25% indosserà qualche accessorio a tema.

Quanto si spenderà

Quest’anno il 32% degli italiani spenderà di più per Halloween rispetto al 2022, mentre il 22% ridurrà il budget. Tra le feste fuori, i dolci, le decorazioni e le maschere, gli italiani investiranno più soldi rispetto alla media al Nord Ovest (73 euro a persona), mentre la spesa sarà più bassa della media nelle Isole (62 euro). Il 65% delle persone farà i propri acquisti al supermercato, il 47% al centro commerciale, il 26% online, il 17% al mercatino e il 16% nei negozi.

Fonte, TGCOM24