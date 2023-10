Controlli serrati dei Carabinieri a Stazione Termini, tre arresti e quattro denunce • Terzo Binario News

ROMA – Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro con il supporto dei colleghi del Gruppo di Roma e unitamente ai Carabinieri del NIL e del Nucleo Cinofili di S. Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario di tutta l’area della Stazione Termini, da via Giolitti a piazza dei Cinquecento fino a viale Einaudi e zone limitrofe, che ha portato all’arresto di 3 persone e alla denuncia di altre 4.

In manette sono finiti 3 cittadini stranieri, due peruviani e uno della Repubblica Dominicana, che previa effrazione delle placche antitaccheggio, hanno rubato capi di abbigliamento, da un esercizio commerciale all’interno della Galleria Forum Termini del valore complessivo di circa 450 euro.

In via Giolitti, i militari del Nucleo Scalo Termini, hanno denunciato un cittadino tunisino sorpreso con i pantaloni abbassati in luogo pubblico. Denunciato invece per furto, un italiano per il furto di un capo di abbigliamento di modico valore.

I Carabinieri della Stazione Roma Macao, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro, hanno denunciato un 29enne ucraino, titolare di un esercizio commerciale di via dei Mille, per aver installato un impianto di video-sorveglianza all’interno del locale senza le prescritte autorizzazioni. L’uomo è stato anche sanzionato per un importo di 1549 euro. Denunciato anche un cittadino egiziano di 63 anni, titolare di un ristorante, per aver impiegato due lavoratori sprovvisti di permesso di soggiorno e di contratto. E’ stata avviata l’immediata chiusura dell’esercizio ed è stata corrisposta la sanzione amministrativa di 8640 euro.

Nei confronti di 3 stranieri è scatta la segnalazione al Prefetto perché nel corso dei controlli dei militari sono stati in possesso di modiche quantità di droga, per uso personale.

Altri 3 soggetti sono stati sanzionati per un importo di 100 euro l’uno, per aver violato l’ordine di stazionamento nei pressi della Stazione Termini, con la contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore (CD daspo urbano).

I Carabinieri, nel corso di tutte le attività, hanno identificato 79 persone ed eseguito verifiche su 46 veicoli.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.