Gubetti: “In Piazza Prima Rosa a Campo di Mare saranno piantumate 58 nuove alberature, abbattimenti in corso necessari per motivi di sicurezza” • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri: “Operazioni eseguite solo dopo aver fatto le verifiche previste con l’ornitologo”

“Un’azione preventiva mirata, verificata e valutata con agronomi professionisti, per contrastare la diffusione del parassita Toumeyella parvicornis, che sta causando danni gravissimi ai pini. In queste settimane, abbiamo cercato in ogni modo di evitare l’abbattimento delle alberature, attività che hanno richiesto tempo e indagini estremamente approfondite il cui esito purtroppo non ci ha lasciato alternative. Ovviamente, proprio come previsto nel Regolamento comunale del Verde del nostro Comune, tutte le alberature saranno sostituite con specie arboree e arbustive prima di tutto compatibili con il contesto di piantumazione, e poi idonee per dimensioni e caratteristiche”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel commentare l’avvio delle operazioni di abbattimento degli esemplari arborei presenti in Piazza Prima Rosa a Campo di Mare e dove sono attualmente in corso i cantieri per il restyling e riqualificazione finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU e promosso da Città Metropolitana di Roma Capitale.

“È bene inoltre specificare – precisa il Sindaco Elena Gubetti – che per ogni singola alberatura, l’abbattimento è stato autorizzato, oltre che per motivi di sicurezza e salvaguardia ambientale, caratteristiche che purtroppo non garantivano più, solo dopo aver verificato la totale assenza di nidi da parte dell’ornitologo incaricato delle 0specie avifaunistiche presenti e dunque nel pieno rispetto delle normative vigenti”.

“Come detto, si procederà subito la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti, per un totale di 58 esemplari – ha spiegato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – nel dettaglio si tratta di 8 esemplari di Carrubo, 4 di Lagerstroemia, 4 di Corbezzolo, 4 di Albizia julibrissin, 4 di Alloro e 4 di Sambuco. A questi, si aggiungeranno 30 arbusti di Rosa sempreverde che saranno posizionate sotto ognuno dei nuovi alberi”.