Cerveteri e la Cina si incontrano: in Municipio e al Museo Nazionale una delegazione di Jinhua • Terzo Binario News

I rappresentanti della città-prefettura della provincia dello Zhejiang, in visita a Cerveteri: ad accoglierli, anche il ceramografo etrusco Roberto Paolini di Pithos Ancient Reproduction

Cerveteri e l’Oriente sono più vicino. Questa mattina, nei locali della Sala Giunta in Piazza Risorgimento, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, insieme al Vicesindaco Riccardo Ferri, all’Assessora alla Tutela e Promozione del Sito Unesco Federica Battafarano e al Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia, ha ricevuto una delegazione di Jinhua, città-prefettura nella provincia dello Zhejiang che conta oltre 5milioni di abitanti.

Un momento conviviale, uno scambio di conoscenze, che ha consentito agli ospiti di mostrare al Sindaco le tipicità della propria città e all’Amministrazione comunale di Cerveteri di far conoscere attraverso dei video e delle immagini, il sito Unesco della Necropoli della Banditaccia, del Museo Nazionale Cerite e del panorama etrusco.

Subito dopo l’incontro istituzionale in Sala Giunta, la Delegazione ha fatto visita a Roberto Paolini, artista ceramografo di Pithos Ancient Reproduction e celebre in tutto il mondo per la propria arte e al Museo Nazionale Cerite di Piazza Santa Maria. A far da cornice all’incontro istituzionale, lo scambio di doni tra le due amministrazioni, con Cerveteri che ha omaggiato gli ospiti con una meravigliosa riproduzione di un bucchero etrusco.

“Un incontro con il quale intendiamo riavviare il rapporto di collaborazione e scambio nato tra la nostra città e Jinhua, iniziato nel 2019 e poi purtroppo interrottosi a causa della crisi pandemica del 2020 – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – questi momenti sono occasioni di crescita e conoscenza, uno scambio culturale e di modi di vivere le città con una realtà che seppur estremamente lontana da noi da un punto di vista geografico abbiamo scoperto avere numerosissime similitudini con i nostri territori. Un incontro fruttuoso e positivo, a tal punto che siamo stati ufficialmente invitati come Amministrazione comunale ad andare in visita nella loro città. L’auspicio è che in un futuro, possano aprirsi in maniera sempre più assidua forme di collaborazione con queste realtà così grandi e lontane da noi. Saremo sempre pronti ad ospitarli e far sì che possano farsi portavoce delle bellezze di Cerveteri”.