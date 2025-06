“CineMagia” a Cerveteri: sala gremita anche nell’ultimo appuntamento • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Un onore poter ospitare nella nostra città figure di spessore come quelle presenti ieri in Sala”. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Successo della rassegna conferma il legame solido tra Cerveteri e la cinematografia”

“Poter annoverare all’interno della stessa sala cinematografica ben tre vincitori di David di Donatello e personalità di spicco della cinematografia, della cultura e dell’innovazione non è un episodio che accade tutti i giorni. Invece è ciò che è successo ieri, al Cinema Moderno in occasione dell’ultimo appuntamento con ‘CineMagia’, la rassegna dedicata ai cortometraggi, alle novità e al futuro del cinema italiano che è giunta così a conclusione. Una serata che ha visto il Cinema della nostra città gremito, un segnale importante e incoraggiante su quanto questo rappresenti un luogo di incontro, unione e aggregazione davvero importante per il nostro territorio e soprattutto su quanto le famiglie abbiano voglia e in un certo senso ‘fame’ di cinema. A tutti gli ospiti intervenuti nel corso delle tre serate e a Isabella e Mario del Cinema Moderno, il mio ringraziamento più sincero”. A dichiararlo al termine della rassegna patrocinata dall’Amministrazione comunale di Cerveteri, attraverso l’Assessorato alla Cultura, è il Sindaco Elena Gubetti.

Tanti gli ospiti che si sono succeduti nell’appuntamento condotto da Arianna Ciampoli, presentatrice televisiva: partendo da Carlo Prosperi, Caposegreteria della Commissione Cultura della Camera e proseguendo poi con Pier Luigi Manieri, Critico cinematografico e docente di crossmedialità fino ai tre David di Donatello Michele D’Attanasio, Gianni Vezzosi e Tonino Zera, che pochissimi giorni fa ha ottenuto anche un Nastro D’Argento, e al Senior Manager, AI&Digitale Innovation Advisor Federico Flamminii.

“CineMagia si è conclusa nel migliore dei modi e con una sala davvero con tanto pubblico – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – sin dal primo appuntamento, quando protagonisti furono i cortometraggi, la risposta della cittadinanza è stata forte e numerosa. Un legame quello tra Cerveteri e il mondo della cinematografia che è ben consolidato e sul quale certamente continueremo a lavorare continuando a proporre rassegne ed iniziative analoghe. Ci tengo con l’occasione a ringraziare Mario Giuffrida e Isabella Della Longa del Cinema Moderno, che hanno ospitato con grande disponibilità la rassegna e per il lavoro che sempre svolgono nel mantenere sempre viva una realtà preziosa e che sempre propone grandi film, e Alessio Pascucci, che in veste di Direttore Artistico ha allestito un cartellone di grande spessore con un parterre ricco di ospiti di pregio”.