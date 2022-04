Gubetti: “Già finanziati il secondo e terzo lotto di lavori del Lungomare dei Navigatori Etruschi” - Terzo Binario News

“Per la prima volta nella storia un candidato a Sindaco per la città di Cerveteri lancia la sua candidatura da Campo di Mare, sulla spiaggia del Lungomare dei Navigatori Etruschi. Mi hanno detto che era un’idea folle e invece ero certa che sarebbe stato il luogo perfetto da cui partire. Al mare siamo arrivati con una delle opere pubbliche più importanti del secondo mandato di Alessio Pascucci e dal mare vogliamo ripartire per questo nuovo progetto di Governo della città!”. Così Elena Gubetti, candidata Sindaca di Cerveteri e attuale Vicesindaca di Cerveteri, esordisce in un post sul suo profilo social in cui commenta l’evento di presentazione della sua coalizione per le prossime elezioni.

“Lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione del nostro mare sono sempre stati al centro dell’azione politica e amministrativa di questa squadra che vede finalmente il mare come un volano di ripartenza per lo sviluppo della città – prosegue la candidata Sindaca – non ci possiamo fermare: abbiamo già ottenuto un finanziamento per la realizzazione del secondo e del terzo lotto di interventi per la creazione di uno spazio pubblico marino e naturalistico sul Lungomare, per renderlo sempre più bello, sempre più moderno, accessibile e attrattivo”.