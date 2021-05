Guasto sul bus Atac all'Eur: intervento dei Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Alle 7,30 circa di martedì 4 maggio la Squadra 11A del distaccamento dell’Eur è intervenuta per un principio d’incendio di un autobus, alimentato a gas metano, mentre rientrava al deposito senza nessun passeggero a bordo. Questo quanto riferito in una nota dai pompieri.

Non ci sono state persone coinvolte. L’episodio è accaduto in via Nairobi. Atac, in una nota, ha detto: “Stava rientrando in rimessa dopo un guasto alla centralina il bus in servizio sulla linea 160 sul quale sono intervenuti i vigili del fuoco per un sospetto principio di incendio. Il bus, quindi, era senza passeggeri a bordo quando l’autista si è fermato in via Nairobi perché aveva notato la presenza di fumo proveniente dal vano motore”.

“Come da procedura, il conducente ha usato l’estintore di bordo, mentre venivano allertati i vigili del fuoco. La vettura è stata trainata in rimessa dove i tecnici hanno accertato che non ci sono tracce di danni provocati da fiamme. La vettura, che è in servizio da 15 anni, verrà riparata e tornerà in servizio”.