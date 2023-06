Guasto idrico a Civitavecchia in riparazione entro la serata di oggi • Terzo Binario News

Acea Ato2 comunica che, in relazione al guasto verificatosi ieri sulla rete idrica di Civitavecchia, che ha condizionato la fornitura idrica in via Aurelia Nord e Zona industriale, la ripresa della normale condizione di fornitura è prevista per la tarda serata di oggi. Nel frattempo, un servizio di rifornimento con autobotte è stato predisposto in via Aurelia Nord 14 (casa di riposo Santa Rita).

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.