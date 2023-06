A fuoco un container in via dell'Immacolata: lunga notte per i vigili del fuoco di Civitavecchia • Terzo Binario News

Nottata davvero movimentata per gli uomini della Bonifazi di Civitavecchia.

Dopo due fughe di gas e un soccorso a persona, alle 3 del mattino i vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio di un container dentro un terreno in via dell’Immacolata.

Sono intervenuti sul posto con l’equipaggio della 17a e l’autobotte B17 avviando le operazioni di spegnimento.

Nel container c’erano stipati parecchi materiali e gli uomini della Bonifazi hanno faticato parecchio per domare le fiamme. Però il loro tempestico intervento ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni attorno e soprattutto non ci sono stati feriti.

Sul posto anche gli uomini della commissariato di polizia di viale della Vittoria. Ancora non sono accertate le cause dell’incendio.