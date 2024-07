Guasto elettrico, Metro A in tilt: stazioni chiuse e bus sostitutivi nella tratta Termini- Battistini • Terzo Binario News

SPAGNA

La stazione Spagna si trova al centro dell’isola pedonale del Tridente e non c’è una fermata in corrispondenza della stazione. Utilizzate queste fermate bus: -Via Veneto angolo via Lombardia (fermata 70855 Veneto/Sardegna), raggiungibile attraverso il sottopassaggio del parcheggio seguendo le indicazioni “via Veneto” -Via Veneto angolo piazza Barberini (fermata 70858 Barberini MA) raggiungibile con percorso pedonale stradale -Via Barberini angolo piazza Barberini (fermata 73889 Barberini MA) raggiungibile con percorso pedonale stradale

La stazione Spagna si trova al centro dell’isola pedonale del Tridente e non c’è una fermata in corrispondenza della stazione. Utilizzate queste fermate bus: -Via Veneto altezza via Sardegna (fermata 70604 Veneto/Sardegna), raggiungibile attraverso il sottopassaggio del parcheggio seguendo le indicazioni “via Veneto” -Via Veneto angolo piazza Barberini (fermata 70886 Barberini MA). Raggiungibile con percorso pedonale stradale