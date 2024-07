Abbatte i tavolini del ristorante a Trastevere: scovato il tassista abusivo • Terzo Binario News

È un 61enne tunisino, già sanzionato in passato per aver effettuato il servizio taxi senza licenza; l’uomo, denunciato, rintracciato dalla Polizia locale

Aveva urtato in taxi in via della Paglie ed era finito contro i tavolini di un ristorante. È stato rintracciato dagli agenti del Gruppo I centro della Polizia locale e denunciato – per aver messo in pericolo la pubblica incolumità – il conducente della Fiat Multipla che il 20 giugno aveva creato il caos a Trastevere.

Le pattuglie dei caschi bianchi, sopraggiunte sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini del caso per risalire al veicolo e a chi fosse al volante. Acquisiti tutti gli elementi utili, tra cui testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona, gli agenti sono risaliti al responsabile, un uomo di 61 anni di nazionalità tunisina, residente fuori Roma, dove però risultava irreperibile.

Solo grazie ad ulteriori approfondimenti portati avanti con determinazione da parte degli operanti, supportati dai colleghi della Squadra Vetture del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico), è stato possibile trovare l’elemento chiave che ha permesso di rintracciare il conducente della Multipla.

Dagli accertamenti svolti presso gli archivi della Polizia Locale è infatti emerso che lo stesso era stato sanzionato in passato per aver effettuato servizio di taxi senza licenza. Ascoltato presso gli uffici del Gruppo di via della Greca, il 61enne è stato denunciato, nonché sanzionato per un ammontare pari a circa 500 euro per violazione di diverse norme del codice della strada.