Gruppo di amici in vacanza: 3 destinazioni estive in Italia • Terzo Binario News

Ogni anno non vedi l’ora di partire con i tuoi amici per vivere un’estate memorabile? E se è vero che con gli amici si sta bene dappertutto, è altrettanto vero che la località giusta può fare la differenza. Quale scegliere per quest’estate senza andare troppo lontano? Ecco 3 destinazioni estive in Italia in cui mare, sole e divertimento sono assicurati!

Costa Smeralda, Sardegna

Da sempre una delle prime scelte degli italiani per via delle sue incantevoli spiagge, la Sardegna attira ogni anno anche tantissimi giovani grazie alla sua vivace vita notturna. Per un divertimento assicurato ti consigliamo di organizzare con i tuoi amici l’estate in Costa Smeralda, nel nord-est dell’isola: si tratta della zona più spumeggiante di tutta la Sardegna. Puoi raggiungere località rinomate come Porto Cervo e Porto Rotondo arrivando in Sardegna con il traghetto ad Olbia: acquista online il tuo biglietto del traghetto da Civitavecchia a Olbia e goditi tutto ciò che la Costa Smeralda ha da offrirti! Sempre qui si trova anche Baja Sardinia, zona famosa per le acque cristalline e le numerose calette che creano un paesaggio davvero incredibile.

Riviera Romagnola, Emilia Romagna

Se tu e i tuoi amici non vedete l’ora di vivere notti infinite all’insegna della musica e della buona compagnia, la Riviera Romagnola è quel che fa per voi. Questa zona viene infatti considerata la regina della movida estiva in Italia: tra locali, discoteche e parchi acquatici, il divertimento qui non conosce fine.

Rimini, Riccione e Milano Marittima sono le tre perle di questa riviera, che vanta anche alcune spiagge molto belle e soprattutto ampie: c’è posto per tutti! Inoltre queste città sono anche note per la grande quantità di hotel e alberghi che puoi trovare, perciò anche prenotando a ridosso della data di partenza non dovresti avere alcun problema a trovare una camera adatta alle esigenze tue e dei tuoi amici.

Isola d’Elba, Toscana

Torniamo in mezzo al mare per un’altra isola, questa volta più piccina ma dove la vita è ugualmente movimentata: parliamo dell’Isola d’Elba, meta estiva preferita di migliaia di gruppi di amici ogni anno. Perché?

Perché in questa perla dell’arcipelago toscano c’è tutto, ma proprio tutto ciò di cui c’è bisogno per vivere un’estate indimenticabile. Qui puoi trovare tantissimi locali che mettono musica giorno e notte, e che nelle ore serali diventano luoghi di ritrovo e divertimento. Anche le ampie spiagge dell’Isola d’Elba di notte si trasformano, diventando delle vere e proprie discoteche a cielo aperto!

Quello che offre l’isola ai giovani non finisce qui: tanti locali dove fare aperitivo durante il giorno, gustando i cocktail migliori in compagnia dei propri amici, e anche la possibilità di dedicarsi a sport acquatici come snorkelling e kayak. Non mancano anche le zone adatte all’esplorazione e al trekking, per trascorrere una giornata con gli amici un po’ diversa dal solito e, di certo, costruire indelebili ricordi qui, in un paesaggio mozzafiato tra paesini sui monti e terrazze sul mare. Infine, non possiamo dimenticare le belle spiagge dove poter fare una nuotata e vivere delle ore di relax circondati dalla natura e dal mare.