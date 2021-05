Green Graffiti: Municipio VII sceglie la strada della sostenibilità - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Nell’ultimo anno l’emergenza Covid ha colpito duramente diversi settori dell’economia nazionale (e non solo), ma a risentirne di più sono state sicuramente le piccole realtà commerciali, che hanno visto ridurre pesantemente le loro vendite.

E se i mesi di continui apri&chiudi hanno portato a un consistente calo del lavoro, il colpo da ko è arrivato dalla crescita esponenziale dei servizi e-commerce, che ha messo in ginocchio l’intero tessuto commerciale di quartiere.

Questi fattori hanno portato ad un processo di contrazione potenzialmente pericoloso non solo per la sopravvivenza dei commercianti stessi, ma per intere aree urbane, che devono il proprio valore proprio alla rete di negozi che le anima.

L’iniziativa ideata dall’agenzia di comunicazione Jungle in collaborazione con il Municipio VII di Roma Capitale e con le Associazioni dei Commercianti dell’Appia e della Tuscolana, e finanziata dallo stesso Municipio VII, si pone proprio l’obiettivo di contrastare questo fenomeno e di sensibilizzare i cittadini a considerare la bottega “sotto casa” come la prima opzione per l’acquisto.

80 GreenGraffiti distribuiti lungo le due arterie commerciali e in altri punti di grande passaggio della zona stimolano i passanti a comprare da negozi di vicinato, supportando l’economia locale e la comunità. I messaggi sono completamente naturali e temporanei: sono stati realizzati con una miscela a base yogurt, gesso e cellulosa e verranno rimossi con un semplice getto d’acqua all’inizio dell’estate.

Con la campagna #Comprasottocasa il Municipio VII di Roma si avvicina a questa nuova forma di comunicazione sostenibile e completamente made in Italy, già utilizzata sia per campagne commerciali che di sensibilizzazione da altre Municipalità italiane come Milano, Torino, Napoli e Catania.

GREENGRAFFITI

GreenGraffiti è una tecnica di comunicazione innovativa completamente made in Italy, sviluppata dall’agenzia milanese Jungle e adottata negli ultimi 10 anni da più di 50 Pubbliche Amministrazioni lungo tutto lo stivale.

La miscela utilizzata per la realizzazione dei messaggi è biodegradabile, la pulizia delle aree interessate avviene con sola acqua e senza additivi chimici o solventi, i supporti in alluminio necessari per la posa vengono interamente riciclati al termine delle attività.