Grando: "Zero contagi ieri a Ladispoli, non abbassiamo la guardia" - Terzo Binario News

Numero basso in tutta la Asl Roma 4 per il numero ridotto di tamponi effettuati nel fine settimana

Dopo 13 giorni dall’ultima comunicazione sul tema, il sindaco Alessandro Grando scrive un post in cui parla della situazione Covid a Ladispoli. Parla dei 309 positivi, in calo rispetto ai giorni scorsi in cui si era arrivati a 350, e del fatto che nel resoconto odierno della Asl Roma 4, relativo ai contagi di domenica, non si sono riscontrati nuovi positivi a Ladispoli. Vero, considerando il numero basso di tamponi che vengono effettuati nel fine settimana e la domenica è stata segnata dalla tirata d’orecchie degli stessi ladispolani sulla Tgr Lazio per gli scarsi controlli.

“Oggi, per la prima volta dopo molti giorni, a Ladispoli non sono stati registrati nuovi casi di contagio da Covid-19.

I numeri complessivi per la nostra città sono i seguenti: 309 persone attualmente positive e 106 poste in regime di isolamento domiciliare.

Quello odierno è sicuramente un segnale incoraggiante ma non commettiamo l’errore di pensare che il peggio sia già alle nostre spalle.

L’esperienza delle ultime settimane ci ha insegnato che in pochi giorni il numero dei contagi può salire molto rapidamente.

Ribadisco un concetto molto semplice, che purtroppo alcuni sembrano ancora non aver compreso: per superare questa emergenza serve collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti.

Indossare sempre la mascherina, osservare il distanziamento sociale e limitare gli spostamenti in questo momento è di fondamentale importanza.

Non abbassiamo la guardia!”

Alessandro Grando