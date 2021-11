Grando: "Segnaletica orizzontale in arrivo al Miami" - Terzo Binario News

“Sono partiti ieri dal quartiere Miami gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale”.

A darne notizia è il Sindaco Alessandro Grando.

“Nell’ultima variazione di bilancio – ha proseguito il Sindaco – siamo riusciti a reperire 10.000 euro da investire sulla sicurezza stradale, in particolare per salvaguardare l’incolumità dei pedoni. Verranno ripristinati numerosi attraversamenti pedonali, gli stop ed altri punti sensibili in tutti i quartieri della nostra città. Compatibilmente con le condizioni meteo i lavori proseguiranno fino a completamento.

Nelle strade oggetto di rifacimento del manto stradale la segnaletica orizzontale verrà invece ripristinata direttamente dalla ditta che sta eseguendo i lavori. In questi giorni – ha concluso il Sindaco Grando – stiamo cominciando a predisporre il bilancio per l’anno 2022, nel quale stanzieremo altri fondi sui capitoli della sicurezza stradale”.