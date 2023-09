Grande partecipazione a Civitavecchia al Convegno contro lo spreco alimentare • Terzo Binario News

Continua l’impegno dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia nell’agevolare iniziative di donazione gratuita, messe in atto dai grandi operatori crocieristici, di beni necessari agli Enti meritevoli che svolgono il proprio servizio sul territorio

a favore dei soggetti più fragili della comunità locale.

Nel pomeriggio di ieri, si è tenuto presso la sala delle conferenze dell’hotel San Giorgio di Civitavecchia, un Convegno sul tema della lotta allo spreco alimentare alla presenza di una nutrita platea di spettatori.

L’evento, promosso dal Presidente del ROTARY CLUB CIVITAVECCHIA Matteo DI

BARTOLOMEO, ha visto la partecipazione attiva dell’operatore crocieristico COSTA CROCIERE e ha coinvolto, tra le Autorità pubbliche, oltre che il COMUNE DI CIVITAVECCHIA, l’UFFICIO DELLE DOGANE DI CIVITAVECCHIA,

rappresentato dal Direttore Silvia AMATO, in collegamento da remoto, e il Vicedirettore Elisabetta PERCUOCO, nonché il MINISTERO DELLA SALUTE e la ASL RM4.



L’evento è stato un momento di incontro organizzato dai due players del progetto – ROTARY CLUB e COSTA CROCIERE – per la realizzazione di una rete pubblico – privato finalizzata al recupero delle provviste di bordo – beni deperibili – qualora non più destinati all’utilizzo sulle navi da crociera in scalo presso il Porto di Civitavecchia, attraverso la devoluzione gratuita a Enti meritevoli.

I beni di prima necessità – tra cui i generi alimentari – sono ammessi all’importazione in franchigia dai diritti doganali qualora destinati a enti caritatevoli e filantropici, come tale riconosciuti, e utilizzati poi da quest’ultimi nell’ambito dello svolgimento della propria attività sociale e assistenziale.

Per l’esenzione del dazio il riferimento è il REGOLAMENTO (CE) n. 1186/2009 del

Consiglio del 16 novembre 2009, per l’IVA il riferimento è la DIRETTIVA 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009.

Presenti all’incontro anche sua eccellenza Mons. Gianrico RUZZA e i rappresentanti delle sedi locali della C.R.I. della COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO.