In biblioteca letture animate bilingui a Civitavecchia grazie a "Il Ponte" e alla Fondazione Molinari • Terzo Binario News

Arriva a Civitavecchia un’importante occasione grazie al progetto “Se leggi tu…Leggo anch’io…Continua!”, promosso dal Ponte di Don Egidio Smacchia e dalla Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus.

Infatti, sta per partire la sezione di progetto per la diffusione del bilinguismo nelle scuole e in città attraverso incontri di sensibilizzazione, laboratori linguistici di LIS , letture animate bilingui Italiano-LIS.

La LIS – Lingua dei Segni Italiana come tutte le lingue, la si può imparare a qualsiasi età ed è per tutti una piacevole occasione per apprendere un’altra modalità di esprimersi, diversa da quelle a cui siamo abituati, una lingua visivo-gestuale

Per apprendere la LIS nella scuola ci saranno laboratori linguistici della durata di un’ora, con programmi ludici per gruppi classe.

Dal 25 settembre fino al 19 febbraio presso la Biblioteca A. Cialdi di Civitavecchia si terranno le Letture Animate Bilingui Italiano – LIS con Alessio di Renzo e Alessandra Marras della Cooperativa Il Treno 33 onlus .

Ogni appuntamento sarà anticipato dalle letture in inglese con teacher Julia della Scuola del bosco di Civitavecchia Wild Daisy.

L’ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione: bibliotecacomunaleomune.civitavecchia.rm.it – Telefono: 0766590 559

E per chi è interessato ad avvicinarsi alla LIS e al mondo dei sordi c’è la possibilità di partecipare a 2 incontri di sensibilizzazione che permettono di avere un primo approccio a questa lingua, esplorando così un’altra modalità – visiva gestuale – oltre a quella acustico vocale.

Formazione online su google meet:

29 settembre 2023 h 19:

“Ti leggo una storia. Come leggere insieme al bambino sordo” – incontri su come fare una lettura condivisa con il proprio bambino sordo, rivolti soprattutto a genitori ma aperti anche ad altri interessati

20 ottobre 2023 h 19:

“La sordità in età evolutiva. Esigenze e strategie comunicative” – incontri su tematiche base sulla sordità e l’importanza dell’esposizione linguistica e del bilinguismo per il bambino sordo, rivolti soprattutto a figure educative, insegnati e del settore sanitario, ma anche a genitori

Il corso sarà tenuto dai professionisti della cooperativa Il Treno 33 Onlus , Alessio Di renzo e Alessandra Marras .

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a: bibliotecacomunaleomune.civitavecchia.rm.it – Telefono: 0766590 559

Il progetto ha vinto il bando “Leggimi 0 – 6” ed ha ottenuto il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.