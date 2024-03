Grande partecipazione a Cerveteri per il pranzo dell'Associazione "Damiano Casali" • Terzo Binario News

Hanno preso parte all’evento anche il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e il Vicesindaco Battafarano

Grande successo ieri a Cerveteri, presso Mondo Antico, per il pranzo di raccolta fondi dell’Associazione Damiano Casali, Aps nata per promuovere, nell’ambito dei Patti di collaborazione, la riqualificazione del Parco all’ingresso di Cerveteri

Presenti, anche il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e il Vicesindaco Federica Battafarano.

“Anche oggi la comunità di Cerveteri si è stretta e unita nella solidarietà – ha dichiarato la Battafarano sui propri social network – L’Associazione Damiano Casali, nata dalla tragica perdita di Damiano, si dedica ora a trasformare il dolore in azione, riqualificando un parco della nostra città per dare vita ad un luogo di incontro, riflessione e crescita per tutti i giovani della comunità. Grazie alla generosità raccolta oggi, l’associazione potrà rinnovare questo spazio verde, creando un centro giovanile che sia promotore di attività culturali e sociali”.

“Un ringraziamento speciale a tutti coloro che, con il loro sostegno, permettono a Damiano di continuare a vivere nelle nostre azioni e nel nostro impegno verso i giovani. Grazie per la speranza che insieme possiamo regalare alla sua Famiglia. La forza di Damiano ci guida, il suo ricordo ci unisce, e insieme, passo dopo passo, costruiremo un futuro più luminoso! Un ultimo speciale ringraziamento a Mondo Antico e a Simone Ovidi per l’importante gesto e per la meravigliosa disponibilità ed accoglienza”, ha concluso