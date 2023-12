Grande affluenza e tanto divertimento al Villaggio di Babbo Natale a Tolfa: nel weekend si ripete • Terzo Binario News

ll Villaggio di Babbo Natale a Tolfa batte ogni pronostico. Neanche il maltempo di

venerdì ha fermato i tanti visitatori giunti appositamente. Un lungo

Ponte dell’Immacolata, dall’8 al 10 dicembre, che ha saputo offrire la massima

ospitalità e proposte natalizie molto gradite da grandi e piccini con le sue 11 Location ed i Mercatini di Artigianato Natalizio.

“Tolfa per Tolfa!”, è questa la grande percezione sensoriale che si è respirata ad ogni passo nella scoperta del Villaggio. Indiscussa la forza organizzativa messa in campo dalle associazioni, rioni, commercianti, ristoratori e volontari. Un team di lavoro, costruitosi man mano in queste dieci edizioni, sotto la direzione artistica de “La Filastrocca” con il grande supporto di Elisabetta Marini e Simone Gobbi, ad oggi diventato fiore all’occhiello per tutta la comunità.



Tre giorni di animazione per bambini no stop, il tutto accompagnato dalla bravura e il talento di Luca ed Isabella, Alessandro Ballarini, le acrobazie del duo Nick e Frank, lo spettacolo “Sogno di Natale”. Le straordinarie performance del Gruppo Pastorale Manzi dell’I.C, l’Orchestra d’Archi “Amici della Musica”, Lestofunky Street Band, l’eccezionale Coro Epikanten (Ass. Musikanten), Lilith Fuoco Show, Duo Sideris, il mimo Sarah Hellas, Farfalla Luminosa Ametè e gli Zampognari.

Immancabile anche la prevenzione per gli amici a quattro zampe con l’associazione Emergenze Pelose e le passeggiate con i Pony a cura dell’Asd La Concia Performance Horses.

Spensieratezza e leggerezza sono state il regalo più grande che ha aperto le porte del meraviglioso borgo di Tolfa con la Parata Natalizia a cura del Centro Studi Danza di Letizia Costantini, la Banda Musicale Giuseppe Verdi, gli Sbandieratori di Tolfa e tutti i personaggi animati del Villaggio. Ma con un tocco rock dei ragazzi del Motoclub Rugged, che hanno portato un motoraduno natalizio super atteso.

Grata per il grande successo, la sindaca Stefania Bentivoglio, afferma che la decima edzione del Villaggio è: “La più bella atmosfera di Natale degli ultimi anni”. “Tra colori, luci, suoni, strutture con allestimenti scenografici di eccezionale bellezza che hanno arricchito le vie di Tolfa ed allietato famiglie e bambini – continua -. È il segno della comunità, della costanza, di un lavoro importante fatto da tantissimi volontari che con amore e passione si spendono per il paese. Tolfa ha dimostrato ancora una volta la capacità di sapersi valorizzare e posizionare nel panorama regionale. Voglio esprimere un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno offerto questo splendido fine settimana all’insegna della bellezza e dello spirito di comunità, in particolare La Filastrocca come associazione promotrice dell’evento, ed invitare voi tutti a partecipare nei giorni di sabato 16 e domenica 17 ad altre due meravigliose giornate in compagnia di ELFI, BABBO NATALE, BEFANA, CIRCO e tanto altro”.

Infatti sarà possibile visitare Il Villaggio di Babbo Natale, anche il prossimo weekend, sempre ad ingresso gratuito, che si aprirà con i ragazzi del Motoclub

Rugged. Il team, dopo la fantastica parata dei Babbo Natale che ha lasciato tutti a bocca aperta, stupirà ancora una volta. Cosa farà? Gli indizi forniti ci dicono che ci saranno particolari ed elementi a sorpresa per la felicità di grandi e piccini. Una montagna di golose caramelle volanti, ma bisognerà tenere gli occhi ben aperti per capire da dove saranno lanciate. Ma non finisce qui!

Ad aprire il corteo natalizio, in sella alla leggendaria Harley Davidson, un

Babbo Natale speciale. Chi sarà? L’ospite d’onore si svelerà sul palco all’interno dei

Mercatini di Artigianato Natalizio in Piazza Vittorio Veneto.

Tutti i bambini e non solo potranno scegliere la loro moto preferita per immortalare un piacevole ricordo con Babbo Rugged, ma anche provare l’ebbrezza nel circuito sui quad. I Fantastici artisti Didy e Carlotta apriranno invece, il Mini Circo con spettacolo di fuoco e bolle di sapone ma non mancheranno anche la Supersereanimazione e Dimensione Animazione di Isabella e Luca. Il tutto accompagnato dalla farfalla luminosa Ametè. La Scuola di Canto “Lorena Scaccia” invece si esibirà in “Natale in Musica” in piazza Vittorio Veneto. Non mancherà la mostra canina a cura dell’Ass. Gli Amici di Sbirulino. Eccellente spettacolo di danza verrà invece proposta dal Centro Studi Danza a cura di Letizia Costantini, mentre le mille culture verranno fatte danzare dalla musica degli artisti Soreta & Kamorra Acustic Trio.

La storica Banda Musicale Giuseppe Verdi di Tolfa insieme alla voce solista Max Petronilli darà vita al “Concerto di Natale”.

Un intero borgo che accoglie 11 strepitose Location con scenografie mozzafiato. Si

potrà far viaggiare la mente con Gli Elfi Raccontastorie, per poi lasciare la letteriana a La Posta degli Elfi e dipingere un po’ con Gli Elfi Pittori, ammirare la Galleria di Babbo Natale con i suoi ritratti molto pop. Un Christmas Park tutto a disposizione, ma anche una dolce merenda da Gli Elfi Golosoni. La Casa dell’Omino di Zenzero dalle mille fantastiche giganti costruzioni e un po’ di paura nella Tana del Grinch immersi nella montagna di Chinonsò. La Casa del Giocattolaio dove far rifornimento e poi un saluto all’Officina della Befana per poi arrivare alla Casa di Babbo Natale. Ad accogliere i bambini bravi, la Fata delle Nevi con il Falco Reale ed i Gufi delle Nevi, il mondo della Walt Disney, tanti Elfi e per gli ultimi acquisti nei Mercatini di Artigianato Natalizio.

Per tutto il weekend 16 e 17 dicembre, sarà a disposizione la Slitta elettrica e musicale guidata da Babbo Natale o dal suo aiutante Elfo.

La Presidente “La Filastrocca” Marika Compagnucci e Vice-Presidente Lidia Fabbi, a nome di tutta la direzione artistica esprimono “Profonda gratitudine per la piena collaborazione di tutto il grande team di lavoro venutosi a formare e soprattutto siamo grati di tutti i feedback positivi, dei tanti sorrisi ed entusiasmo visto negli occhi dei bimbi, ma anche dei grandi”.

“Facciamo nostra un’esclamazione di un bambino ‘un Villaggio Meraviglioso!’ – aggiungono -. Questa è la moneta che ripaga tutta la fatica, le preoccupazioni che da mesi accompagnano la costruzione di questo grande evento. Il Villaggio di Babbo Natale ha due grandi stelle che lo proteggono e ci proteggono: Amedeo Pesoni ed Alberto Morra, a cui tutta l’organizzazione ha voluto dedicare un sentito ricordo nei cinque giorni di festa, perché la loro assenza non sia mai una mancanza ma una totale presenza nel cuore di tutta Tolfa a cui hanno dato tanto. E siamo certi che stanno tifando per noi”.

Il Villaggio di Babbo Natale alla sua 10^ edizione si concluderà il 17 dicembre con la tradizionale Tombola ed uno Spettacolo Pirotecnico mozzafiato.

L’evento è accessibile gratuitamente grazie agli Sponsor della Regione Lazio, Lazio Crea, Comune di Tolfa, Fondazione Cariciv, Pro Loco Tolfa, Università Agraria Tolfa, Città Slow International e tutti i commercianti locali.