Google è in down con Meet, Youtube, Drive e Classroom - Terzo Binario News

Dalle 12:45 la piattaforma on line di Google è down.

Con essa non sono disponibili tutti i servizi annessi come Gmail, fra i più usati in tutto il mondo. Nei fatti, la posta elettronica è bloccata in entrata e in uscita.

Chi per esempio era impegnato in una riunione con Meet se l’è vista interrompere bruscamente.

Oppure risulta impossibile caricare i file sul cloud di Google Drive o vedere i video su Youtube.

Guai seri per le scuole, che si sono viste bruscamente interrompere le videolezioni in corso.

I servizi sono tornati funzionanti, almeno parzialmente, dopo circa 45 minuti.