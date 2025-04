Gli utenti dei Centri Diurni Asl Roma 3 al Villaggio della Terra a Villa Borghese dal 10 al 13 aprile • Terzo Binario News

Un folto gruppo di utenti di quattro Centri Diurni della ASL Roma 3 dal 10 al 13 aprile parteciperanno attivamente alle tantissime attività promosse nel corso del Villaggio della Terra, evento principale delle celebrazioni italiane dell’Earth Day che anche quest’anno si svolge a Roma tra Villa Borghese e la Terrazza del Pincio.

Nello specifico i centri diurni coinvolti sono Crescenzo del Monte, Cantiere 24, Brisse e Mazzacurati. Gli utenti, circa 20, saranno accompagnati dagli psicologi dell’azienda che li seguono nel percorso di cura.

“Questa iniziativa è la fotografia delle attività che caratterizzano il nostro impegno quotidiano all’interno dei Centri Diurni – spiega Viviana Muccini, psicologa della ASL Roma 3 – Attività sportive, laboratoriali e anche artistiche sono quelle alle quali gli utenti aderiscono e che nella splendida scenografia di Villa Borghese mostreremo con orgoglio ai tantissimi partecipanti che ogni anno visitano il Villaggio della Terra. Un evento di questa portata riveste un’importanza strategica nel percorso di recupero e riabilitativo che i nostri ragazzi seguono”.

“Anche in questa occasione ci siamo avvalsi della collaborazione di Ruote a spasso, l’associazione di promozione sociale impegnata nella creazione di un mondo inclusivo. Saranno diverse le attività che caratterizzeranno le giornate – continua la psicologa della ASL Roma 3 – Ci sarà il gioco degli scacchi che supporta l’attenzione, la concentrazione, la memoria e il ragionamento. Poi ci saranno le dimostrazioni di arti marziali, la cui pratica migliora consapevolezza e autostima. Previsti un Workshop con l’arte del recupero durante il quale imparare a costruire con i materiali di recupero nuovi oggetti ridandogli vita e il Ri-biciclo, ovvero il riutilizzo dei copertoni e delle camere d’aria usati delle biciclette e non solo. A seguire Nordic Walking. Per concludere i ragazzi si cimenteranno in uno spettacolo teatrale; perché il teatro è un mezzo straordinario per esprimere ed imprimere emozioni, migliorare la comunicazione e sviluppare la fiducia in sé stessi”.

Maggiori informazioni sui centri diurni della ASL Roma 3 sono disponibili sul sito aziendale.