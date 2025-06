Gli studenti di Tor Vergata alle Dogane di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, su richiesta dell’Università di Tor Vergata ha ospitato gli studenti del master internazionale “Protezione da eventi CBRNe”, organizzato dalla Facoltà di Medicina e chirurgia e dal Dipartimento di Ingegneria industriale, per lo svolgimento di una giornata formativa finalizzata alla divulgazione delle attività istituzionali dell’Agenzia.

Nello specifico, sono state esaminate le procedure operative dei controlli doganali e le metodologie in uso, con particolare focus sui controlli di sorveglianza diretti alla tutela della salute dei cittadini dell’Unione Europea.

L’iniziativa si colloca nel solco del progetto dell’Ateneo romano sul tema della protezione dal rischio chimico, biologico, radiologico, nucleare e di esplosivi che, con analoga iniziativa tenuta sempre presso l’Ufficio delle dogane di Civitavecchia lo scorso mese di marzo, ha come obiettivo strategico il rafforzamento delle capacità di rilevamento dei rischi biologici nei Paesi partner dell’UE, al fine di garantire la minimizzazione delle conseguenze sanitarie indotte.

L’incontro si è svolto in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio Laboratorio di Roma attraverso l’utilizzo del laboratorio chimico mobile ed è stato programmato dai funzionari doganali e chimici in due fasi. Inizialmente sono stati esposti gli aspetti teorici e successivamente le applicazioni pratiche nell’ambito delle quali sono state illustrate la strumentazione tecnica utilizzata per i controlli delle merci e dei passeggeri, la tipologia di analisi chimiche effettuate durante i controlli e i macchinari utilizzati. L’iniziativa ha riscosso notevole successo, considerato l’interesse mostrato dagli studenti partecipanti.

Tale risultato conferma l’attenzione dell’Agenzia verso le iniziative formative rivolte agli studenti di ogni ordine e grado e la volontà di consolidare i rapporti di collaborazione e dialogo con gli atenei e gli istituti scolastici.