Gli studenti dell'UniTuscia in visita alle Dogane di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia ha ricevuto, in sede, 15 studenti della facoltà di Economia Aziendale dell’ Università degli Studi della Tuscia per due visite formative, previste per le giornate del 29 e 30 novembre, utili ad arricchire il bagaglio culturale nella loro formazione accademica.

Gli studenti sono stati accompagnati dal prof. Gianfranco Brosco, docente in Merceologia e Sicurezza dei Prodotti ed ex dirigente dell’Agenzia, nella formazione rivolta a mostrare la complessa attività che viene svolta dai funzionari doganali in servizio presso lo scalo portuale.

I funzionari doganali, con lezioni in aula, hanno illustrato le funzioni e le attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con particolare attenzione al settore delle dogane che riveste grande rilevanza a Civitavecchia.

La visita ha evidenziato la missiondell’Agenzia che, in questo ambito, si concretizza nel controllo e nell’agevolazione del flusso delle merci destinate ad entrare, transitare e uscire dal territorio dell’Unione Europea per tutelare gli interessi, finanziari e non solo, dell’Italia e dell’ Unione Europea, attraverso l’accertamento e la liquidazione dei tributi dovuti, con azioni poste anche a tutela del mercato comune.

Nel corso della visita, i relatori hanno descritto anche le attività antifrode volte a contrastare i reati extra-tributari quali la contraffazione delle merci, la tutela del Made in Italy, il traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

I funzionari hanno poi spiegato l’impegno dell’Agenzia nella salvaguardia della salute dei cittadini, mission che si concretizza con le operazioni di verifica della conformità delle merci alle normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione.

A conclusione delle giornate formative, gli studenti della Tuscia hanno potuto assistere, presso il Terminal container RTC spa, a reali operazioni di controllo merci svolte dai funzionari doganali.