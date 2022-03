Gli Indipendenti di Sinistra: “Ladispoli ha bisogno di persone come Silvia Marongiu” - Terzo Binario News

“Ladispoli ha bisogno di presenze come Silvia Marongiu”.

Ha bisogno di una guida in grado di dare una nuova prospettiva alla città. Come indipendenti di Sinistra aderiamo alla Candidatura a Sindaca di Silvia Marongiu e invitiamo chi si riconosce nei suoi valori e nella sua visione progressista a votarla alle elezioni comunali che si terranno tra breve.

Silvia Marongiu è apprezzata, stimata nel territorio. La sua candidatura porta in dote oltre alle qualità personali anche l’impegno costante nell’associazionismo attivo su molti fronti e battaglie civili nel comune interesse.

Non siamo un partito organizzato e strutturato, ma una moltitudine erede di mobilitazioni storiche per l’emancipazione, per il progresso, per lo sviluppo sostenibile, per il welfare e la solidarietà, per la pace fondata sulla giustizia sociale e per l’ambiente come patrimonio da difendere e tutelare.

La nostra bandiera è la libertà nel rispetto dei diritti/doveri che regolano la civile convivenza. “Ecco, io non fingo. E quindi il popolo italiano sente che sono vicino alle sue ansie, alle sue amarezze alle sue rinunce ed alle sue aspirazioni, al suo modo di vivere, ed allora mi vuole bene”, dichiarava Sandro Pertini, il più amato Presidente della Repubblica.

E’ una morale applicabile anche ad una carica istituzionale come quella di Sindaco e crediamo che Silvia Marongiu possa esserne degnamente erede unitamente alle capacità di governance della nostra città. Buona campagna elettorale Silvia, noi siamo con te. Indipendenti di Sinistra.