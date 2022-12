Gli auguri di Natale del sindaco Tidei in visita negli istituti religiosi di Santa Marinella • Terzo Binario News

Mattinata di solidarietà per il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che ha fatto visita agli istituti religiosi e alle case di riposo del territorio per fare gli auguri di Natale agli ospiti consegnando panettoni e spumante.

“Siamo una grande comunità e più di tutti una grande famiglia – ha detto il primo cittadino – Questa mattina è stato possibile portare la solidarietà e gli auguri di Natale anche da parte dell’amministrazione comunale che rappresento, consegnando un piccolo pensiero natalizio per far sentire la nostra vicinanza, trascorrendo del tempo insieme, scambiando chiacchiere e risate, raccogliendo richieste e bisogni. Voglio però ringraziare le Suore e tutto il personale al servizio presso gli istituti religiosi e le case di riposo di tutta la città, per dimostrare costante presenza ed assistenza a chi è meno fortunato, a chi è solo, a chi soffre e si trova in difficoltà. Siamo una grande famiglia dove suore ed operatori riescono a trasmettere la gioia e l’amore di cui la comunità ha un grande bisogno”.