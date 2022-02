Giuramento di Mattarella, Battilocchio: "Onore rappresentare l'Italia oggi" - Le foto - Terzo Binario News

In corso all’interno della Camera dei Deputati il giuramento come Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, rieletto a Capo dello Stato dal Parlamento riunito in seduta comune nella serata di sabato.

Ovviamente presente l’On. Alessandro Battilocchio di Forza Italia, che postando un selfie sul suo profilo social dichiara: “Una grande grande emozione, più del solito, rappresentare oggi il mio Paese in quest’Aula. Avanti!

Il Giuramento del Presidente Sergio Mattarella

