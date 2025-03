Giovedì dell'Archeologia, domani alla Biblioteca di Civitavecchia si parla di Punta della Vipera • Terzo Binario News

“I Giovedì dell’Archeologia”, il ciclo di incontri culturali sull’antichità e il territorio organizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, istituto culturale afferente alla Direzione Regionale Musei nazionali Lazio (Ministero della Cultura), in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, presso la Biblioteca Cialdi (Piazza Calamatta, 18, Civitavecchia), vi dà appuntamento il 6 marzo alle ore 17:30 con la prima delle due interessanti e inedite conferenze dedicate al santuario etrusco di Punta della Vipera presso Santa Marinella.

GIOVEDI’ 6 marzo 2025 ore 17.30, Punta della Vipera. Il santuario etrusco, a cura di Alessandro Mandolesi, Sara Panico, Mascia Zullo e Sergio Anelli e con Rossella Zaccagnini

GIOVEDI’ 20 marzo ore 17.30, Punta della Vipera. Materiali dallo scavo per il nuovo allestimento museale, a cura di Lara Anniboletti e Maria Rosa Lucidi.

Il Santuario etrusco di Punta della Vipera presso Capo Linaro (Santa Marinella) è al centro di un progetto di ricerca e valorizzazione che prevede una nuova esposizione del complesso in una sala dedicata nel rinnovato Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, e che include una fase di studio dei materiali nei depositi museali e una rilettura dei dati archeologici sul terreno, inseriti nell’ambito dell’ampio contesto della Castellina del Marangone, importante centro costiero ubicato sulla frontiera ceretano-tarquiniese.

Il progetto è frutto di una importante collaborazione fra la Soprintendenza ABAPper la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale e la Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio.

Il santuario di Punta Della Vipera, dedicato a Menerva, venne scavato negli anni 1960 da Mario Torelli, e rappresenta un luogo sacro caratterizzato da un culto oracolare e infero frequentato per lungo tempo, dall’età orientalizzante a quella repubblicana-romana, antistante Capo Linaro e tappa costiera intermedia fra gli empori di Pyrgi e Gravisca. Il lavoro sul campo prevede una prima fase di ripulitura dell’area sacra con il supporto dei volontari dell’Associazione Archeologica Centumcelle e del Gar-Sezione Ulpia di Civitavecchia, che a partire dalla primavera prossima potrà essere fruibile tramite visite guidate. L’operazione ha consentito anche un nuovo rilievo grafico del sito, e una migliore comprensione dei materiali in deposito al museo oggetto di uno studio complessivo e organico. Sono in previsione nuove indagini archeologiche per la verifica dei vecchi dati di scavo.

Il progetto, anche grazie al supporto del Comune di Santa Marinella, tramite congiunte e integrate azioni di valorizzazione, fruizione e promozione del patrimonio culturale, mira a rendere Punta della Vipera un “grande attrattore territoriale”.

Le conferenze si terranno il giovedì alle 17:30 presso la Biblioteca Cialdi

(Piazza Calamatta, 18, Civitavecchia)

