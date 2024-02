Giorno del Ricordo, Cerveteri commemora i Martiri delle Foibe • Terzo Binario News

Sabato 10 febbraio alle ore 09:00 nell’area verde di via Martiri delle Foibe, svelamento di una targa e cerimonia istituzionale. Partecipa anche il Cavalier Paolo Giardini del Comitato 10 Febbraio

Il Comune di Cerveteri ricorda i Martiri delle Foibe.

Sabato 10 febbraio alle ore 09:00 il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti svelerà infatti una targa commemorativa e procederà alla piantumazione di una nuova alberatura presso l’area verde di via Martiri delle Foibe, per commemorare e rinnovare la memoria degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra.

“In questa giornata così densa di significato, riconosciuta come solennità civile nazionale con la legge del 30 marzo 2004 – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ricordiamo quanto sia di fondamentale importanza preservare la memoria storica e onorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Sabato, oltre allo svelamento di una targa, avremo il piacere di avere ospite il Cavalier Paolo Giardini del Comitato 10 Febbraio, realtà da sempre impegnata nel diffondere la cultura italiana delle terre giuliane e dalmata e nel mantenere vivo il ricordo delle tragedie che hanno colpito le loro popolazioni nel Novecento. Oltre a lui, interverranno alcuni ragazzi dell’Istituto Superiore Enrico Mattei di Cerveteri. Una presenza a cui tenevamo molto, perché sono proprio i giovani che dovranno mantenere sempre viva la memoria”.

“Invito i cittadini di Cerveteri a partecipare – conclude il Sindaco – sarà momento di riflessione e di unità, per ricordare e per non dimenticare mai le discriminazioni e le violenze del passato, violenze che purtroppo continuano a essere perpetrate in tante parti del mondo”.