Igiene urbana a Cerveteri, mastelli non in regola saranno rimossi • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti invita la cittadinanza a regolarizzare la propria posizione e a verificare la conformità del kit di mastelli a disposizione

“Per una buona raccolta differenziata, oltre che rispettare il calendario di esposizione, è fondamentale essere in possesso dell’intero e conforme kit di mastelli. Proprio per questo motivo, la Rieco Spa, in accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune di Cerveteri sta effettuando delle verifiche sul territorio, propedeutiche poi alle procedure di rimozione di tutti i mastelli che risultino di utenze cessate, obsolete, non associate e senza tag”. Ad annunciarlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che detiene tra le varie Deleghe anche quella all’Igiene Urbana.

“A distanza di tanti anni dall’entrata a pieno regime nell’intero territorio comunale della raccolta differenziata porta a porta sono ancora tante le irregolarità che gli operatori della ditta di igiene urbana notano quotidianamente – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – conferimenti in mastelli errati, utenti con un kit incompleto, con mastelli non associati alla propria utenza o non aggiornati a seguito della compravendita di immobili. Proprio per questo, a breve, i mastelli di cui verrà accertata la non conformità alle regole di igiene urbana, verranno rimossi. Qualora dunque i cittadini non dovessero più ritrovare il proprio mastello il mattino successivo l’esposizione, sono invitati a recarsi presso l’eco-sportello del Comune di Cerveteri, sito al Parco della Legnara, per regolarizzare la propria posizione e completare la propria dotazione di mastelli”.

Al link tutte le informazioni relative l’igiene urbana:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/servizi/servizio-igiene-urbana-gestione-rifiuti