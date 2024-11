Giornata Mondiale del Diabete, l'Adiciv: "A Civitavecchia i dati dello screening preoccupano" • Terzo Binario News

“Nella popolazione del territorio il rischio alto dell’insorgenza del diabete è in forte aumento come è emerso dai dati raccolti nel corso della Giornata Mondiale del Diabete (GMD) che si è svolta a Civitavecchia il 9 novembre scorso”.

A lanciare l’allarme è Sandro Luciani presidente dell’Associazione ADICIV che spiega il report ottenuto dalla giornata presso il centro Commerciale La Scaglia.

Su oltre 130 screening eseguiti, infatti il circa il 18% degli uomini e il 29% delle donne ha un rischio di insorgenza del Diabete nei prossimi dieci anni alto e molto alto cosi come risulta dalla tabella riepilogativa dei dati.

Sono state effettuate 92 visite oculistiche con l’utilizzo dell’ OTC, una sofisticata apparecchiatura che con la metodica di immagini consente la diagnosi e il follow-up di numerose patologie retiniche di cui in particolare dell’edema maculare diabetico che sono le principali cause dei disturbi visivi nei pazienti diabetici.

La giornata è stata fortemente orientata verso la prevenzione, in particolare delle malattie croniche, nella consapevolezza che, secondo dati statistici ormai consolidati, c’è una fetta importante di popolazione che non sa di essere malata o che rischia concretamente di poterlo diventare e quindi gli screening rappresentano uno strumento efficace per far emergere questi casi.

L’A.DI.CIV. e la ASL Roma 4, interpretando i messaggi che arrivano dalla popolazione, hanno allestito una sorta di Cittadella della Prevenzione con stand dedicati di cui si riportano i dati:

 167 accessi allo stand Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di vita (prevenzione incidenti

stradali e domestici)

 14 accessi all’Ambulatorio del sovrappeso e obesità

 115 vaccinazioni

 42 partecipanti alla camminata con il Gruppo di Cammino di cui 26 già iscritte e 16

nuove adesioni.