Giornata "di fuoco" per i pompieri di Bracciano - Terzo Binario News

Canna fumaria in fiamme a Canale, poi incendio di sterpaglie e ascensore bloccato

giornata movimentata per i Vigili del Fuoco di Bracciano. Alle ore 16:00 circa, sono intervenuti presso il comune di Canale Monterano per incendio.

In fiamme la canna fumaria di una casa di due piani fuori terra. I VVF hanno messo in sicurezza l’abitazione. Durante il rientro sono stati inviati presso il comune di Bracciano per incendio di sterpaglie, dove sono rimasti impegnati per circa due ore.

Subito dopo, sono stati inviati dalla sala operativa sempre a Bracciano per ascensore bloccato con persona (comunque in buone condizioni) all’interno.