Giornata della Salute della Donna, a Tolfa si celebra martedì con l'opera di Desart • Terzo Binario News

Il 22 aprile 2025 in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, all’ interno del Comune di Tolfa, sarà visibile l’installazione “A PIÙ VOCI” realizzata dalle artiste Alessandra Degni e Simona Sarti (in arte DESART2).

Un’ispirazione artistica che celebra con grazia e armonia l’importante tema della prevenzione e cura al femminile.

Tanti pezzi di stoffa differenti posizionati su una morbida rete, creano un forte impatto visivo, per ricordare l’importanza di fare “rete”, ossia comunicare… dare voce, per far sì che vi sia sempre maggior visibilità e sensibilità rispetto alla salute e benessere femminile. I pezzi di stoffa simboleggiano la presenza di tante donne che hanno lasciato e annodato un pezzo del proprio abito a memoria del loro passaggio e del loro impegno.

Alle ore 11 interverranno le artiste e la Sindaca Stefania Bentivoglio.