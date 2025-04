Giornata della Cultura Marina del Roan della Finanza di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’11 aprile di ogni anno, in tutto il territorio nazionale, si celebra la “giornata del mare e della cultura marina” con lo scopo di avvicinare i giovani ad una maggiore sensibilità alla cultura della legalità economico – finanziaria legata al “mare”, inteso soprattutto come risorsa da difendere e preservare.

In linea con le passate edizioni, anche quest’anno i reparti aeronavali della regione Lazio hanno organizzato una serie di incontri con le scuole secondarie del territorio di Civitavecchia, Ostia, Anzio, Gaeta, Viterbo e Ponza per coinvolgere gli studenti, organizzando incontri sulla delicata tematica della difesa di una risorsa così importante e delicata come l’ecosistema marino.

Molti Istituti scolastici hanno accolto l’invito del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia a partecipare a visite guidate presso le caserme e a bordo dei mezzi navali del Corpo, ove sono stati accolti dai rispettivi Comandanti che hanno illustrato loro i delicati compiti che i finanzieri del comparto aeronavale assolvono quotidianamente.

Nove gli istituti coinvolti nell’iniziativa, con la partecipazione di oltre 400 studenti. Nello specifico, hanno partecipato l’istituto I.M.S. “Santa Rosa” di Viterbo, gli istituti Luigi Calamatta, Galileo Galilei e Stendahl di Civitavecchia, l’istituto nautico Marcantonio Colonna di Anzio, l’istituto Tecnico nautico Giovanni Caboto e l’istituto Enrico Fermi di Gaeta, l’istituto comprensivo Carlo Pisacane di Ponza e l’istituto nautico Marcantonio Colonna di Ostia.

La sensibilizzazione dei giovani sull’importanza della “risorsa mare” è la scelta vincente – conclude il Comandante del R.O.A.N. Colonnello Camillo Passalacqua – per assicurare una fruizione sostenibile di questa dimensione meravigliosa; su queste tematiche la Guardia di Finanza, con la sua componente specialistica aeronavale, è da sempre impegnata per la difesa dell’ecosistema marino combattendo lo sfruttamento incontrollato delle risorse ittiche e le forme di inquinamento.