Giorno del Ricordo per la Lega Santa Marinella - Terzo Binario News

“Mercoledì 10 febbraio, Giorno del Ricordo, come Lega abbiamo partecipato alla commemorazione dei Martiri delle foibe nel parco a loro dedicato.

In rappresentanza dell’amministrazione l’assessore Roberta Gaetani che ha fatto un intervento che abbiamo molto apprezzato. Toccanti le parole del senatore Lega William De Vecchis, arrivato per l’occasione.

Ci ha ricordato “come tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di ricordare le vittime dei partigiani titini e di come finalmente si stia andando verso una pacificazione ed una unità nazionale, verso una rinascita che prevede un passaggio storico; alla luce di questo infatti i senatori Lega stanno discutendo di rivedere le onorificenze al maresciallo Tito”.

De Vecchis ha concluso lanciando un messaggio vitale Viva l’italia, viva gli italiani. Quest’anno come Lega Santa Marinella abbiamo partecipato con uno spirito diverso, con la gioia di aver ottenuto dal consiglio comunale il via libera per l’intitolazione a Norma Cossetto di un luogo pubblico. Crediamo che questo sia stato un grande passo verso la verità, quella verità taciuta per oltre 60 anni ed un atto dovuto verso il sacrificio di migliaia di italiani infoibati ed esuli,vittime dell’odio etnico da parte dei comunisti di Tito. Ringraziamo l’amministrazione per la cerimonia, il Comitato 10 febbraio per la delegazione presente ed i cittadini che hanno partecipato al ricordo dei nostri connazionali massacrati”.

