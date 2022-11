Giornata contro la violenza sulle donne, in tanti all'iniziativa delle Ardite Civitavecchia • Terzo Binario News

Bellissima serata presso lo spazio della “Memoria ritrovata” con tante giovani e giovani a ragionare con noi Ardite sui diritti delle donne, sulla violenza del patriarcato che vuole uccidere questi diritti.

Insieme ai ragionamenti, alla voglia di protagonismo delle giovani e dei giovani presenti, la lettura di poesie scritte da donne, poetesse memorabili, che affrontano nei loro versi, con amore, ironia, rabbia la condizione umana del genere femminile.

Una serata che ci ha sorpreso per la partecipazione, l’intensità , l’attenzione delle persone presenti, giovani e adulti, maschi e femmine.

La nostra serata era dedicata alla lotta delle donne iraniane che da due mesi stanno combattendo in modo non violento contro il governo teocratico iraniano nel silenzio e nell’indifferenza dei governi occidentali.

Abbiamo ricordato Hebe de Bonafini delle Madres de Plaza de Mayo, morta qualche giorno fa, dopo una vita spesa per la verità e giustizia per i figli desaparezidos in Argentina.