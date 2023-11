Giornata contro la violenza sulle donne, alla "Memoria Ritrovata" di Civitavecchia mostra "Di rosso solo una rosa" • Terzo Binario News

Oggi, sabato 25 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 20 in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” , il Laboratorio di Scrittura Creativa della biblioteca ‘Alessandro Cialdi’ di Civitavecchia espone in via Piave 1, presso la lo spazio museale della Memoria Ritrovata di Roberta Galletta, la mostra “Di rosso solo una rosa” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga sociale della violenza sulle donne.

L’evento si articolerà in una installazione artistica accompagnata dalla lettura di poesie e dalla discussione con interventi delle e dei partecipanti, per confrontarsi e sensibilizzare sulla urgenza e sulla necessità di un cambiamento culturale della nostra città e del nostro paese, anche nel nostro piccolo e quotidiano vivere.

Perché se vogliamo davvero debellare questa terribile piaga per far sì che nessuno pianga ancora tante vittime di femminicidi non è necessario proteggere le nostre figlie, ma educare i nostri figli.

Ingresso e partecipazione libera e gratuita.