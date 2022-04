Giochi antichi e lezione di erbe spontanee in mezzo alla natura a Cerveteri - Terzo Binario News

Si comincia mercoledì, oltre a un appello per salvare le api

Tre giorni da vivere in mezzo alla natura alle porte di Roma, con le iniziative dell’azienda agricola Libera Polis di Simone Itri.

Mercoledì 20 aprile torna l’appuntamento dalle 9.30 alle 17.30 con le erbe spontanee di primavera…una giornata a stretto contatto con la natura per imparare l’uso di tante erbe che sono ovunque intorno a noi…La lezione la tiene Maria Sonia Baldoni.

Sabato 23 inmvece viene riproposto ancora l’appuntamento con i Gong le Vibrazioni sonore di Eva e Luca…

Mentre domenica sarà una giornata di festa per famiglie con tanti giochi di legno adatti ad ogni età’. Un’occasione di condivisione e divertimento all’aria aperta…lontano da tablet, playstation e vari strumenti digital.

Infine un appello per gli amanti della natura e dell’ambiente.

Anche quest’anno siamo operativi per recuperare sciami di api! CHIAMATECI SE NE AVVISTATE NEL LAZIO, MA IN PARTICOLARE NELLA PROVINCIA DI ROMA AL 335.6789482!

L’obbiettivo è prima di tutto sottrarl i all’uccisione come spesso purtroppo avviene quando accidentalmente queste vanno ad insediarsi in luoghi dove non è possibile la convivenza con l’uomo, come dentro giardini molto frequentatati da persone, muri delle abitazioni, dietro gli scuri delle finestre, nelle intercapedini di tetti e quant’altro. Alle famiglie che recuperiamo diamo un nido in legno che nella maggior parte dei casi accettano e vi si insediano. Le lasciamo libere, beneficiando del loro lavoro di impollinazione e dopo 1 anno dal loro insediamento se la famiglia si è rafforzata abbastanza, proviamo a prendere da essa una piccola percentuale di miele, lasciando a loro la parte maggiore