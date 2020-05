Giammusso nuovo coordinatore della Lega Civitavecchia - Terzo Binario News

Parte, con la fase 2 della Pandemia da Covid 19, anche a seconda fase della Lega Salvini premier. Una Lega targata Antonio Giammusso, già capogruppo in Consiglio comunale e il più votato a Civitavecchia della Lista. Al suo fianco il Coordinatore comunale ha nominato, in qualità di Vice Coordinatore, un altro noto e stimato esponente della politica cittadina, con grande esperienza alle spalle: Marco Coppari.

er Giammusso e Coppari il compito non facile, visto il fermo di tutte le attività, compresa quella della politica tra la gente, a causa della Pandemia, di rilanciare la politica sul territorio anche grazie all’inizio della fase 2. Una Pandemia gestita egregiamente dal Sindaco Ernesto Tedesco, al quale si conferma il pieno sostegno della Lega.

Giammusso e Coppari a breve apriranno una nuova sede della Lega nella quale verrà reso operativo un Centro d’ascolto e di aggregazione cittadina: Un punto di riferimento, quindi, non solo politico ma anche sociale dove verranno raccolte richieste ed istanze, ma anche suggerimenti che i civitavecchiesi ritengano utili a migliorare la vita in città. Nei prossimi giorni sarà nominato un Direttivo che avrà il compito di dare elaborare la linea politica cittadina e sostenere l’azione della Lega coordinandosi con i Consiglieri comunali. Coordinatori e Direttivo avranno anche il compito di individuare le persone giuste di indicare al Sindaco nel momento in cui sarà dato seguito alla nomina dei Delegati che affiancheranno gli Assessori comunali nel loro duro impegno quotidiano.

Tante le persone che stanno dando da tempo e in silenzio il loro apporto alla Lega per Salvini Premier tra queste Stefania Meniconi, Juri Oliveri, Amerigo Campoli, Pier Luigi Miranda, Assunta Borgi, Matteo Mormino, Stefano Schiavi, Michelangelo Podda e tutto il coordinatore dei Giovani con Dario Rufino al timone.Senza dimenticare, ovviamente, la “vecchia guardia” capitanata da Luigi D’Amico”.

Antonio Giammusso

Coordinatore Lega Civitavecchia