Gemellaggio tra gli “Ultras Cerveteri” e i tifosi della Sorianese: le immagini che fanno bene al calcio • Terzo Binario News

Foto di rito e scambio delle sciarpe tra le due tifoserie nel post-partita

Sebbene sul campo il risultato non sorrida al Cerveteri, sconfitto sul campo della capolista Sorianese solamente nei minuti finali, le immagini belle e che fanno bene al calcio giungono dalle tribune.

I tifosi del Cerveteri infatti, giunti a Soriano con striscioni, fumogeni, trombette e bandiere, hanno infatti voluto stringere un vero e proprio gemellaggio con i tifosi avversari, conclusosi con una foto di gruppo e lo scambio della sciarpetta delle rispettive squadre.

“Domenica a Soriano si è instaurata una bella amicizia tra noi e i ragazzi del Campari Crew! – scrive Luca, cuore ed anima del tifo verdazzurro – persone simpatiche, accoglienti e soprattutto una bella tifoseria, che qualche mese fa mi ha ispirato a creare un nuovo piccolo gruppo a Cerveteri: gli Ultras Cerveteri. È stata una giornata di divertimento e di passione verso il calcio. Bella prova di cuore dei nostri ragazzi purtroppo sconfitti nei minuti finali. Forza cervo siamo sempre con voi!”

Per la cronaca, il Cerveteri, ancora in piena corsa salvezza, che potrebbe giungere anche senza lo scoglio dei play-out, ha perso 2 a 1. Per gli etruschi, gol di Funari.