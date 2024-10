Gelsomina, tenera micia in cerca di una casa come la cagnetta Tokyo • Terzo Binario News

Lo so, non sono una cucciola, uno di quegli esserini che suscitano tanta tenerezza e simpatia ma anch’ioho tanto amore da dare.

GELSOMINA dolcissima gattina nata 23.5.2013 Molto affettuosa è vaccinata, sterilizzata, microchippatatestata FIV FELV negativa.

Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it



siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

TOSCANA,MONSUMMANO TERME(PT)

AL PEGGIO NON C È FINE

Tokyo e’ una cagnolina di un anno e mezzo adottata da cucciola.

Improvvisamente la famiglia del Mulino Bianco ha deciso che non c era

più posto per lei e l hanno “buttata in giardino”.

La volontaria appena è venuta a conoscenza di questa situazione ha messo

subito in sicurezza la piccola in uno stallo provvisorio per non farla

tornare al sud in canile.

CONDIVIDETE OVUNQUE

Sterilizzata,sana compatibile con tutti,per info e adozione scrivete al

392/6602221