Pitone a Ponte Mammolo recuperato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Il serpente affidato alle Ecozoofile del Nogra

Ieri pomeriggio intorno alle 16.30 una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in via Rivisondoli, zona Ponte Mammolo, per una segnalazione riguardante la presenza di un serpente su un marciapiede.

Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino si sono attivati per mettere in sicurezza l’area a tutela dei passanti e dell’animale, consentendo il suo recupero da parte del personale specializzato delle Guardie zoofile, subito allertato.

Il serpente, della specie Pitone Reale, di circa un metro, è stato posto sotto sequestro in quanto specie protetta e custodito al momento presso un centro idoneo. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per risalire ai proprietari del serpente.