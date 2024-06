"Gattino gettato da un'auto": la denuncia di FareAmbiente Ladispoli • Terzo Binario News

Portato dal veterinario, si cerca di salvarlo

“A chi poco fa in piazza a Ladispoli, ha lanciato da una macchina questo povero gattino, non sappiamo il motivo, ma il gesto ti qualifica come persona ORRENDA!

Lo stiamo portando dal veterinario per cercare di salvarlo, perché non sappiamo cosa potrebbe essere successo nell’impatto a terra.

Grazie alla meravigliosa Desirée del bar Nazionale che è intervenuta chiamando la Polizia Locale e, soccorrendolo subito, ce lo ha portato.

Alla signora Flaminia che si è immediatamente offerta di adottarlo. Al comandante della Polizia Locale che ha dato subito l’autorizzazione e alle mani esperte del dottor Nusca e della dottoressa Peci che vedranno cosa fare.

Non sappiamo come commentare un atto così spregevole e nemmeno vogliamo perderci tempo, perché l’unico pensiero è sperare che questo piccolino si salvi.

Le Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli si stringono tutte con te piccolino”.