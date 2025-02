Futsal: il Civitavecchia impatta con il Santa Gemma, Santa Severa retrocesso • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia consolida il terzo posto nel girone B di C1 con un pareggio – condito di rammarico – in casa del Santa Gemma.

Per il Santa Severa invece ecco la sentenza: è retrocessione matematica in C2.

Si è giocata l’ottava giornata di ritorno, nella quale i nerazzurri hanno affrontato la quinta forza del girone. Un confronto delicatissimo perché chiunque avesse perso, avrebbe compromesso la rincorsa ai play-off.

Subito avanti gli uomini di Vincenzo Di Gabriele con il solito Jacopo Santomassimo che dopo un break dalla difesa sfrutta la sponda di Matteo Proietti e insacca. Pari di Salvatore Masone e superpunizione di Santomassimo e nuovo pari di Fabrizio Alì. Lo stesso Alì ribalta il punteggio andandosene via da solo. Nella ripresa torna a funzionare l’asse fra Proietti e Santomassimo che regala il 3-3. Ma Lorenzo Pierantozzi non ci sta e sigla il 4-3 per i padroni di casa ma neanche Proietti è disposto ad accettare la sconfitta e così tenta di andarsene a solo e tira, la difesa respinge corto e si avventa sul pallone come un falco Cristian Trappolini che trova il 4-4. ma il rammarico riguarda le azioni successive, visto che ancora Santomassimo e Proietti si sono schiantati contro il muro difensivo eretto dai romani. E tornare dalla trasferta con tre punti avrebbe significato un salto in classifica notevole.

Commenta così mister Di Gabriele: «Abbiamo interpretato bene una partita giocata su ritmi frenetici. Siamo andati in vantaggio due volte il primo tempo e abbiamo chiuso la frazione sotto di una rete. Nella ripresa abbiamo aumentato l’intensità e la gara è terminata sul 4-4 con il rammarico dell’ultimo secondo, per le occasioni avute dapprima da Santomassimo e poi da Proietti. Tuttavia faccio i complimenti ai ragazzi, che sono stati bravissimi. Adesso si lavora per preparare al meglio la partita con la capolista La Pisana (all’Ivan Lottatori sabato alle 15, ndc) che per noi è la gara che vale una stagione intera».

Ricapitolando la classifica: in testa c’è La Pisana con 49 punti, secondo il Cecchina a 47, poi i civitavecchiesi a 39, la Lidense a 38, il Santa Gemma a 37 e la Cccp 1987 a quota 35.

Come si accennava, il Santa Severa è aritmeticamente retrocesso in C2. Questo perché, in seguito all’ultima sconfitta per 8-2 arrivata dalla trasferta in casa dello Sporting Club Santos, i punti di distacco dallo stesso quintetto (penultimo) sono 16 (contro lo zero dei neroverdi). A cinque gare dalla fine, i punti in palio sono 15 dunque la penultima posizione non è più raggiungibile. Nessuna sorpresa per gli uomini di David Delluniversità: è stata una stagione disgraziata sotto ogni punto di vista e dunque si sta lavorando per una ripartenza tranquilla dalla categria inferiore. In quest’ultima partita sono andati in gol capitan Jeanpier Gaone e Francesco Lucentini. Sabato prossimo ancora una trasferta, stavolta per far visita al Tennis Club Parioli.