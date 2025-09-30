Futsal Civitavecchia sconfitta ancora ma i giovani convincono • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia ha perso anche la seconda gara di coppa di Divisione, stavolta per 7-2 al PalaToLive contro la Roma Calcio a 5. Sconfitta sì ma rispetto a quella per 1-5 patita contro l’Active Network Viterbo di serie A, stavolta in campo sono andati tantissimi ragazzi che hanno potuto sfruttare l’occasione per mettersi in mostra.

Infatti l’avversario sarà uno di quelli che i nerazzurri si ritroveranno in serie B all’ottava giornata, per cui mister Vincenzo Di Gabriele ha potuto trarre delle indicazioni in vista del campionato che inizierà a metà ottobre.

Tra l’altro la scelta di portare a giocare tanti under 21 da una parte ha consentito ai senatori di continuare ad allenarsi in funzione del fatto che la qualificazione alla fase successiva era già compromessa – soia per la Futsal che per la Roma – in quanto i viterbesi hanno già battuto entrambi in quintetti. Di conseguenza, il passaggio del turno era già stato ampiamente definito.

Al netto di qualche svista, i civitavecchiesi hanno onorato l’impegno. Fra tutti ha spiccato il classe 2008 Tommaso Lutzu, autore di una doppietta, ed elemento che continuerà a orbitare intorno alla prima squadra. Esordio più che positivo nella categoria nazionale anche per Giordano Amanti. Prestazione apprezzata dallo stesso allenatore: «Abbiamo disputato una buona gara – ha commentato mister Di Gabriele – dando spazio ai giovani i quali hanno fornito un’ottima risposta. Faccio i complimenti a Lutzu per la doppietta e ad Amanti, che al suo esordio ha dimostrato di poter fare bene nel calcio a 5».

Più in generale, il tecnico ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione attuale: «Il precampionato per noi è stato difficile per via della mancanza di strutture (in riferimento al “balletto” fra il PalaInsolera di Civitavecchia e il PalaDeAngelis di Santa Marinella, dove si è giocata la Coppa di Divisione, ndc). Abbiamo cambiato molte superfici di gioco tra chiuso ed aperto cercando di fare il massimo sotto il punto di vista atletico e tattico. I ragazzi in questo sono stati impagabili, mettendo professionalità e intensità in ogni seduta. Nello specifico delle amichevoli abbiamo ruotato molto dando minutaggio a tutti e cercando di capire le caratteristiche dei nuovi e di integrarli in un gruppo collaudato già nel campionato di C1». Infine uno sguardo alla stagione che sta per iniziare: «Partita per partita cercheremo di costruire il nostro percorso. Siamo una neopromossa e sicuramente mantenere la categoria è la nostra priorità, ma per farlo vogliamo passare attraverso delle idee chiare che passino per il gioco e la valorizzazione dei nostri giovani. Il campionato è molto livellato e ogni sabato sappiamo sarà difficile fare punti» la conclusione di Vincenzo Di Gabriele.