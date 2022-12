Futsal Civitavecchia ospite della Vigor Perconti • Terzo Binario News

Continuano le montagne russe della Futsal Civitavecchia. Oggi alle 15 i nerazzurri sono impegnati nella terzultima giornata di andata del girone B di C1 in trasferta, nella tana della Vigor Perconti.

Perché le montagne russe? I nerazzurri hanno dimostrato di poter vincere o perdere contro chiunque e nelle ultime sfide l’altalena di risultati è stata evidente.

Nella sfida di sabato scorso, gli uomini di Umberto Di Maio hanno perso all’Ivan Lottatori 2-1 (rete di Cristian Trappolini) per mano del Tennis Club Parioli, che in classifica era – ed è rimasto – quartultimo.

Sconfitta inattesa che, sebbene non abbia condizionato troppo la classifica dei civitavecchiesi, ne ha destabilizzato l’umore visto che appena sette giorni prima avevano espugnato di prepotenza il campo del Valentia.

Insomma, a pochi passi dal termine del girone d’andata, dare continuità è uno, ma non l’unico, obiettivo che il tecnico si sta prefiggendo con la squadra: «La Vigor Perconti – spiega mister Di Maio – è una società conosciuta per la bontà del proprio settore giovanile, nel calcio a 5 stanno facendo la loro parte, tanto da arrivare al confronto con noi dopo sei vittorie consecutive». Motivo per cui, la Vigor è quarta con 19 punti in condominio con il Cures mentre la Futsal, a quota 15, è settima. «Chiaro che il risultato finale è importante ma non è il solo aspetto che interessa. Cercheremo di fare bene a livello di risultato, ma ci interessa fare bene anche per quanto riguarda l’atteggiamento. Voglio vedere nella squadra la concentrazione e la fame necessarie, la vittoria verrà di conseguenza. Ma seppure non dovessimo fare punti, mi accontenterei dell’approccio giusto. Poi, se l’avversario dimostrasse di essere più bravo di noi, gli faremo i complimenti» conclude Di Maio. Sul fronte degli assenti, non saranno della partita Cristian Trappolini, per squalifica, e nemmeno Andrea Ferraccioli, alle prese con un infortunio. Gli altri giocatori sono tutti a disposizione.

Invece dal punto vista del mercato, non sono previsti scossoni, né in entrata né in uscita. Si sta provando a convincere un ex nerazzurro a sposare di nuovo a causa, ma sarebbe l’unico acquisto invernale.

Per la Futsal ieri in campo anche la Serie D e la Juniores mentre sempre oggi tocca all’Under 17. Per quest’ultime, stessa trasferta in quel di Valcanneto a Cerveteri.