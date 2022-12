Csp Civitavecchia in lutto per Marianna Piermarini • Terzo Binario News

“Marianna ci ha lasciati con la sua presenza silenziosa, la sua semplicità, la sua dedizione al lavoro e la sua costante disponibilità.

E’ stata davvero d’esempio per tutti noi.

A Marianna vorremmo dire Grazie.

Lei ha testimoniato i suoi valori in un pacato e sereno silenzio, Marianna non ha mai fatto rumore ed è per questo che la sua mancanza ci può fare riflettere e può insegnarci a fare appello a tutte le nostre disattenzioni e leggerezze.

Nel racconto della sua esistenza, seppur dolorosa per la sua malattia, Marianna ha apprezzato la vita sacrificandosi per il lavoro anche quando il suo corpo non le ha più permesso di muoversi alla velocità del suo impegno.

È attraverso il lavoro che ha donato la sua vita, umilmente, mettendola al servizio dei suoi colleghi. Con grande passione. Come quando la nostra Azienda ha subìto un attacco hacker e con il suo prezioso contributo è stato possibile recuperare dati che sarebbero andati persi.

Al suo amato papà e alla sua amata sorella, vorremmo ricordare che avere avuto una figlia ed una sorella come Lei è stato un dono speciale. Siamo certi che nel suo viaggio, Lei potrà essere felice perché potrà raggiungere la sua adorata mamma.

Per tutti coloro che vorranno insieme a tutti i lavoratori di CSP tributarle l’ultimo saluto, i funerali si svolgeranno mercoledì 7 dicembre alle ore 15 presso la Chiesa Cattedrale”.

Csp Civitavecchia