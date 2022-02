Futsal Civitavecchia in campo oggi al Lottatori: arriva il Real Fiumicino - Terzo Binario News

Ripreso il cammino, ora c’è da consolidarlo per la Futsal Civitavecchia che oggi alle 15.30 ospita il temibile Real Fiumicino.

All’Ivan Lottatori si gioca la terza giornata di ritorno del girone B di C1, fra due compagini partite con obiettivi diversi e che ora si trovano in posizioni di classifica inattese: i civitavecchiesi sono secondi (e puntavano alla salvezza) mentre il quintetto aeroportuale era stato costruito per lottare al vertice e invece vivacchia a metà graduatoria.

I nerazzurri di casa vengono dalla trasferta vittoriosa a spese del Levante fanalino di coda e i giocatori presenti da quella sfida a quella odierna sono grossomodo gli stessi. Per il tecnico Simone Tangini la gara «è di quelle da non fallire, dovendo però fare i conti con un numero esagerato di indisponibili. Verranno inseriti in lista gara sei under, se non sette ma non è un alibi per chi giocherà». La lista degli assenti è composta dai portieri Danilo Boriello e Giordan Simonante, oltre a Fabrizio Fattori, Andrea Ferraccioli, Matteo Tiberi (ormai prossimo al rientro), Tiziano Moretti, Valerio Poggi e Alessio De Amicis. Under esclusi, i seniores disponibili si riducono a Daniel Nistor, l’highlander Davide Cerrotta, capitan Damiano Leone, Michele Notarnicola e Cristian Trappolini.