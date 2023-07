Futsal: Appetecchi torna a Civitavecchia, highlander Cerrotta gioca ancora un anno • Terzo Binario News

Il mercato del calcio a 5 è partito e i movimenti prevedono lo spostamento di alcune caselle fra le compagini di C1 ovvero Futsal Civitavecchia e Santa Severa Futsal.

Ad approdare in nerazzurro, anzi per essere precisi a tornare in nerazzurro, è il portiere Lorenzo Appetecchi mentre i santaseverini hanno confermato un giocatore ultraesperto come Davide Cerrotta.

Il numero uno ha iniziato la carriera con le giovanili della allora As Civitavecchia calcio a 5 per poi passare nel quintetto neroverde e ora il ritorno nella squadra portuale.

La trattativa era avviata da tempo e ora è stata ufficializzata dal sodalizio civitavecchiese: «Dopo la riconferma di Claudio Cleri (il portiere che ha giocato titolare quest’ano nella compagine di Umberto Di Maio, ndc), per il prossimo anno la Futsal Academy si assicura le prestazioni di un altro grande portiere. Lorenzo Apppetecchi ritorna a difendere i pali della sua città».

E sui social è già scambio di commenti per il ritorno in nerazzurro del numero uno. Mister Di Maio scrive: «Un gradito ritorno che mi riempie il cuore di gioia

In bocca al lupo Lorenzo». Il collega e nuovo compagno Claudio Cleri dice: «Quello di Lorenzo è un grande acquisto che porta il reparto portieri al top con estremi difensori forti. Questo fa sì che gli stimoli siano notevoli».

Con le conferme già incassate, la rosa nerazzurra è pressoché al completo. Mancano solo un paio di pezzi che dovrebbero essere un under e un senior con cui si cercherà di chiudere nei prossimi giorni. In questo modo, avendo la rosa definita già a inizio luglio, si potrebbe cominciare a pianificare i lavoro estivo con largo anticipo avendo un mese e mezzo abbondante. Inoltre all’Ivan Lottatori – dopo un apprezzamento pubblico di una società viterbese per il comportamento tenuto dai giovani nerazzurri in trasferta – sono ben felici perché nella stagione sportiva appena conclusa è stata conquistata pure la Coppa Disciplina della Serie D e dell’Under 21. invece è arrivato il secondo posto nell’Under 15 Elite. «Questi riconoscimenti ci riempiono d’orgoglio e ci indicano che stiamo percorrendo la strada giusta. Il merito va certamente a mister Gianmarco Eramo, mister Simone Tangini e mister Massimo Pierantoni che insieme a noi stanno condividendo questo percorso sperando che il prossimo anno sia ancora migliore» la dichiarazione che arriva da Borgata Aurelia.

Tornando al mercato e spostandosi dalle parti del PalaDeAngelis, in casa Santa Severa è arrivata la conferma del pezzo più pregiato ovvero Patrizio Maggi così come quella di Matteo Tiberi mentre restano in dubbio forte Mattia Ranzoni e Luigi Aruanno. Il primo vincolato dal lavoro, il portiere alle prese con delle cure a un ginocchio. Trattative in corso con Tommaso La Valle e Carlo Alberto De Paolis, mister Vincenzo Di Gabriele ha bisogno di sistemare la porta e qualcosa sembra muoversi anche su questo fronte. Bello il segnale dato da Davide Cerrotta: il 44enne ha deciso di continuare, dando un segnale importante alla squadra. Per nulla stanco dopo oltre 20 anni di futsal, resterà il riferimento nel gruppo neroverde L’ex capitano della Futsal Civitavecchia Damiano Leone sembra ormai orientato al doppio salto indietro di categoria – costretto da problemi di lavoro – optando per l’Atletico Civitavecchia in serie D.