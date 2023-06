Incidente in moto, gravissimo Dario Celestini di Civitavecchia • Terzo Binario News

Non ce l’ha fatta la fidanzata romana Mariella Carrino, lo scontro sulla Flaminia a Civita Castellana; il civitavecchiese al Gemelli in codice rosso

Incidente in moto per il 42enne civitavecchiese Dario Gilberto Celestini su via Flaminia a Civita Castellana.

La fidanzata che era con lui Mariella Carrino, romana di 28 anni, non ce l’ha fatta.

Da quanto ricostruito sembra sia stato il centauro a tamponare un’utilitaria.

Poi la giovane è poi stata investita da un autotreno che sopraggiungeva nella direzione opposta.

Rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, è stato necessario che intervenissero i Vigili del Fuoco per liberarla.

Celestini è stato trasportato in condizioni gravissime (codice rosso) al policlinico Gemelli di Roma con l’eliambulanza con diverse fratture anche se non sembra in pericolo di vita.