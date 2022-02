Futsal Academy a Ottavia per avvicinare la vetta - Terzo Binario News

Quarta di ritorno nel girone B di C1 con la Futsal Civitavecchia che si reca nella tana del Valentia. Si inizia alle 15.

I nerazzurri sono secondi a cinque punti dalla capolista Laurentino, che invece ospiterà l’Aranova. Forse è utopico pensare a una corsa per la promozione ma visto il momento buono che i civitavecchiesi stanno attraversando – nonostante le assenze ormai croniche, in alcuni casi – è legittimo provarci. Anche perché nessuna delle compagini del raggruppamento è invincibile, anzi.

Tornando alla sfida odierna, il Valentia si trova al quintultimo posto in classifica ma questo tutto sommato significa poco, alla luce di quanto sottolineato sopra: di risultati scontati non ce ne sono. I romani, con 15 punti in condominio con il Tormarancia, sono al quartultimo posto in piena zona play-out. Di vantaggioso per i nerazzurri c’è che il campo di Ottavia è in sintetico, al quale i giocatori sono abituati.

Di assenze per mister Simone Tangini ce ne sono sempre tante ma potrà contare su due rientri: quelli di Matteo Tiberi, fermo da quando era stato ingaggiato e che ancora non è riuscito a esordire, e Tiziano Moretti. Niente da fare invece per Valerio Poggi, Fabrizio Fattori (in ripresa), Andrea Ferraccioli e Tommaso La Valle.